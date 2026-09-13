Сервитьорка не е на себе си от Митко Бербатов!
Какво се е случило в кафенето
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Какво се е случило в кафенето
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Собственик на барче набил бивша сервитьорка, тъй като се осмелила да подаде жалба срещу него за невнесени осигуровки. Младежът И.Д. издебнал девойкат...
Сервитьорка нападна клиент с тирбушон и го намушка в корема. Пострадалият е 38-годишен мъж от Димитровград, който е настанен в бургаската болница без...
19-годишна сервитьорка от Симитли погълна белина, защото я обърка с минерална вода. Тя е била приета в реанимация на благоевградската болница и благод...
Новозеландският премиер Джон Кий поднесе извинения, задето издърпал опашката на сервитьорка и тя го обвинила в грубиянство, съобщи Ройтерс. Неназована...
Бургас. 24-годишна сервитьорка бе тежко ранена след нападение и грабеж. Инцидентът е станал в Слънчев бряг около 5 часа сутринта. Жертвата е 24-годишн...
Разград. Сервитьорка от Разград плати солена глоба, тъй като сипвала алкохол на деца. Заради неспазването на закона келнерката Емине Осман ще трябв...
Сандански. Санданчанин гърмя като на сватба с газов пистолет и се озова зад решетките. Около 01:20 часа в събота през нощта на тел.112 е получен сигна...
Апаши откраднаха от Габи парите на класа