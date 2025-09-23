Премиерът с висока оценка за приноса на българите в Америка

„Да бъдеш независим не значи да се затвориш зад стени и да живееш в самодостатъчност, а

да участваш в онази човешка дипломация, която разпръсква добродетели отвъд границите на родината.“

С тези думи министър-председателят Росен Желязков се обърна към българската общност в Съединените щати на прием в Генералното консулство на България в Ню Йорк. Поводът бе 117-ата годишнина от обявяването на независимостта на страната.

Премиерът изрази висока оценка за приноса на българите в Америка към укрепването на приятелството между двете държави и за съхраняването и популяризирането на родните традиции и култура. Той отдели специално внимание

на образователните инициативи и на неделните училища,

които поддържат българския език сред най-младите и пазят жив националния дух и самосъзнание. Желязков подчерта, че държавната политика за развитие на българските общности зад граница остава приоритет.

Пътят към безвизови пътувания и нови икономически хоризонти

По темата за включването на България в американската Програма за безвизови пътувания премиерът заяви надежда скоро да бъдат постигнати конкретни резултати. „Не само че изпълнихме всички технически критерии, но през 2024 година постигнахме и рекордно нисък процент на откази – едва 6%, което е основният показател за присъединяване“, посочи той.

Според него отпадането на визите ще даде силен тласък на туризма и ще разгърне икономическия потенциал на двустранните отношения, а пряка самолетна връзка между Ню Йорк и София би имала допълнителен положителен ефект.

Единство и ценности като гаранция за бъдещето

В речта си Желязков поздрави сънародниците по случай Деня на независимостта и припомни, че най-големите победи на българите винаги са били плод на единство. Като примери той посочи Съединението и спасяването на българските евреи – върхови моменти, които нареждат България „в първата редица на достойните народи“. Премиерът акцентира и върху значението на българската дипломация в решаващите моменти от националната история.

„Живеем в сложни времена, светът е изправен пред предизвикателства и кризи, но научените уроци имат своето значение. Дори в тежки ситуации всички подхождат внимателно“, каза още Желязков.

Той припомни, че членството на България в НАТО и ЕС е гарант за стабилност и сигурност. „Когато сме заедно, споделяйки едни и същи ценности – хуманизъм, демокрация и добродетели, които ни обединяват, имаме крехкия, но реален оптимизъм, че ще пребъдем като хора и като нация“, завърши премиерът.

