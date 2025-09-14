Желязков: България има нужда от предвидимост и завършени магистрали

„Имаме нужда от предвидимост и изпълняемост на всички инфраструктурни проекти.“

С тези думи премиерът Росен Желязков откри последния участък от автомагистрала „Европа“, с което

пътуването от граничния пункт „Калотина“ до София вече ще се извършва изцяло по магистрален път.

На церемонията присъстваха външният министър Георг Георгиев, министърът на регионалното развитие Иван Иванов, председателят на регионалната парламентарна комисия Николай Нанков и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Спомен за забавянето

„Когато откривахме магистралата до Ниш, бяхме уверени, че в много скоро време, до 1–2 години, ще завършим българския участък, но последваха 4–5 години безвремие,“ отбеляза Желязков.

Той подчерта, че благодарение на „коалиционната мъдрост, партньорството с министър Иван Иванов, БСП, ИТН“ сега се довършва проектът, забавян толкова години.

Поглед напред – „Хемус“ и редовно управление

Премиерът допълни, че строителството на останалите пътни инфраструктурни проекти продължава активно и „скоро предстои откриването на отсечка от АМ "Хемус".

„Това е смисълът да има редовно правителство, защото дълги служебни и кратки редовни правителства създават усещането, че процесите се случват хаотично, а ние имаме нужда от предвидимост и изпълняемост на всички обекти, които изграждат онази инфраструктура, която решава всички въпроси – не само въпросите на по-доброто и бързо придвижване, а на пътната безопасност, усещането за по-добро качество на живот,“ коментира Росен Желязков.

