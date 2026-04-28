Петролна бомба! Обединените арабски емирства напуснаха ОПЕК

Енергийната карта на света бе преначертана буквално за часове, след като Обединените арабски емирства (ОАЕ) хвърлиха "нефтена бомба" на дипломацията и обявиха, че напускат Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и разширения й формат ОПЕК+. Новината, предадена от "Ройтерс", дойде като гръм от ясно небе и нанесе съкрушителен удар върху координацията между най-големите производители на "черното злато".

Решението на Абу Даби не е просто икономическо, то е ясен знак за дълбок разлом в арабския свят на фона на ескалиралия конфликт в Близкия изток. Излизането на Емирствата поставя под въпрос самото съществуване на картела, който десетилетия наред диктуваше правилата на износ с петрол, като спазваше определени правила чрез квоти за добив. От днес това единство остава в историята.

Победа за Белия дом

Решението на Емирствата се тълкува като огромна политическа победа на американския президент Доналд Тръмп. Стопанинът на Белия дом не веднъж е размахвал пръст на ОПЕК, обвинявайки организацията, че изкуствено поддържа незаслужено високи цени на петрола. Според Тръмп картелът буквално "обирал" световната икономика, докато междувременно се ползвал от военния чадър и сигурността в региона, подсигурени му от САЩ. С този ход ОАЕ на практика застанаха плътно до Вашингтон в битката за по-евтини енергоресурси.

Капанът в Ормузкия проток

Ситуацията ескалира допълнително заради напрежението в ключовия за световната търговия на петрол Ормузки проток. През тесния воден път преминава близо една пета от световния износ на суров петрол и втечнен газ, но иранците, блокирайки Ормуз за танкерите, превърнаха маршрута в контролиран от тях "капан".

Разочарование от съседите

Кризата изкара на повърхността и трупаното с години напрежение между ОАЕ и техните регионални съюзници. Дипломатическият съветник на президента на Емирствата - Анвар Гаргаш, не спести критиките си по време на регионален форум в понеделник. Той нападна арабските държави заради Иран, като им вмени, че реакциите им били като „най-слабите в историята“ на Залива досега.

„Страните от Персийския залив си оказаха логистична подкрепа, но в политически и военен план реакцията беше разочароваща“, отсече Гаргаш. По думите му подобна пасивност е присъща за Арабската лига, но е недопустима за преките съседи от Залива.

Идва хаос в петролните пазари

Анализаторите бият тревога, че напускането на ОАЕ е успешна рецепта за хаос на петролните пазари. Без участието на един от най-големите производители като ОЕА, способността на ОПЕК+ да регулира предлагането на петрол е сериозно подкопана. По техни думи светът е изправен пред ера на непредсказуеми ценови колебания, а енергийната криза заплашва да се задълбочи в условията на пълна геополитическа несигурност.

