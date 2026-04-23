Тръмп обяви гръмка новина за Ормузкия проток

Американският президент Доналд Тръмп заяви, без да представя доказателства, че САЩ имат тотален контрол над Ормузкия проток. По думите му той ще остане „запечатан”, докато Иран не сключи сделка, предава NOVA.

Междувременно американски части се качиха на санкциониран кораб в индийския океан, пренасящ петрол от Иран. Кадри от операцията бяха излъчени по иранската държавна телевизия.

До момента САЩ са прихванали няколко такива съда, опитващи се да пробият блокадата на протока. Представител на Техеран заяви, че страната му вече е получила първите такси за преминаване. До момента не е ясно за каква сума става въпрос и кой я е платил.

„В момента в Иран се води борба между прагматиците и твърдолинейните. А президентът иска единен отговор. И докато очакваме този отговор, е в сила примирие по отношение на военните действия и прякото нанасяне на удари. Но операция „Икономически гняв“ продължава, както и ефективната и успешна морска блокада на кораби и плавателни съдове, които пътуват към и от ирански пристанища. Чрез тази блокада ние напълно задушаваме икономиката им. Президентът не е определил краен срок за получаване на предложение от иранска страна”, заяви говорителят на Белия дом Каролайн Ливит.

