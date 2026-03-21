Юруш на руснаците към Дубай! Какво става

Докато другите туристи бягат от Дубай, руснаците се надпреварват да правят резервации за там.

Въпреки препоръките на руското външно министерство тълпи от руски туристи прииждат в Дубай - цените на хотелите са паднали почти 2 пъти, цените в моловете - също. Пък и руснаците не се плашат от война.

Полетите от Москва до Дубай са запълнени, няма свободни места дори в бизнес класа. Хотелите ги стимулират допълнително, правейки атрактивни отстъпки за връщане на клиенти, съобщи руската телевизия НТВ.

Това се случва след като още не е отминала истерията от началото на войната в Иран. Руснаците тогава паднаха в капан. Твърди се, че тогава в ОАЕ е имало около 50 хиляди руснаци.

Само през първите 10 дни са били нарушени над 200 полета между Русия и Емирствата. В деня, когато ирански дрон удари резервоара за гориво на летището в Дубай, руски пътници се връщали през Виетнам или Тайланд, други пък били заседнали на летището без право да напускат града.

Войната в Близкия изток за руската туристическа индустрия досега се превърна в пореден кошмар. Според предварителните данни туроператорите досега са загубили около 37 милиона долара, но общата сума на загубите може да достигне 10 пъти повече.

