Рестото стана в евро. Как плащаме през първия месец на 2026 г.?

От 1 януари 2026 г. България официално премина към еврото, което става единствената бъдеща национална валута при фиксиран курс 1 евро = 1,95583 лева. През целия януари обаче страната ще живее в режим на двойно обращение, при който плащанията в брой могат да се извършват както в левове, така и в евро, по избор на клиента.

Две валути, но с ясни правила

Едномесечният преходен период от 1 до 31 януари 2026 г. е замислен като „буферен“ етап, в който гражданите и бизнесът да свикнат с новата валута. Безкасовите плащания вече са изцяло в евро, а при плащане в брой изборът остава в ръцете на клиента. Това, което не подлежи на избор, са правилата за рестото – те са еднакви за всички търговци в страната.

Ключовото правило: рестото е в евро

Независимо дали клиентът плаща с левове или евро, търговецът е длъжен да върне рестото в евро. Целта е ясна – ускорено изтегляне на левовите банкноти и монети от обращение и плавен преход към единната европейска валута. Това правило важи през целия януари и е основен елемент от законовата рамка за въвеждането на еврото.

Кога левът все пак се връща в играта

Връщане на ресто в левове е допустимо само като изключение и само ако търговецът няма достатъчна наличност от евро. В такъв случай рестото се връща изцяло в левове, без смесване на двете валути. Тази възможност съществува единствено до 31 януари 2026 г. и отпада автоматично след края на периода на двойно обращение.

От 1 февруари - само евро

От 1 февруари 2026 г. левът окончателно престава да бъде законно платежно средство. Всички плащания в брой, както и връщането на ресто, ще се извършват единствено в евро. Това поставя край на преходния период и затваря страницата на левовото обращение в търговията.

Как изглежда това на практика

При покупка на стойност 12 евро, платена с банкнота от 50 лева, търговецът изчислява сумата по фиксирания курс и връща ресто от 13,56 евро. Ако през януари 2026 г. той не разполага с достатъчно евро в касата, може да върне рестото изцяло в левове, но няма право да комбинира двете валути. Законът дава право на търговеца и да откаже плащане с повече от 50 броя монети при една транзакция, за да се избегнат злоупотреби и забавяне на обслужването.

Защо тези правила са важни

Фиксираният курс и ясните изисквания за ресто целят да гарантират прозрачност, защита на потребителите и предвидимост за бизнеса. Така се намалява рискът от спекулации, объркване при плащанията и напрежение в първите седмици след въвеждането на еврото.

Къде да подадем сигнал при нарушения

Ако попаднете на некоректен търговец или забележите нарушения, законът дава ясни канали за реакция:

При необосновано увеличение на цени или нарушения, свързани с разплащателни документи – Национална агенция за приходите: тел. 0700 18 700; e-mail: [email protected]

При проблеми с двойното обозначаване на цените или подвеждане на потребителите – Комисия за защита на потребителите: тел. 0700 111 22, чрез сайта kzp.bg или мобилното приложение на КЗП

При нарушения от страна на банки – Българска народна банка: e-mail: [email protected] и [email protected]

