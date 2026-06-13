Имен ден: Черпят шест прекрасни имена
На 9 август почитаме паметта именно на Свети апостол Матий (Матия), който заел мястото на предателя Йуда
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На 9 август почитаме паметта именно на Свети апостол Матий (Матия), който заел мястото на предателя Йуда
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