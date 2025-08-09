Жегата се завръща с пълна сила. Живакът стига до...

След краткото разхлаждане, отново ни връхлита жега.

В събота ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в югоизточните райони умерен вятър от изток-североизток. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 32° и 37°, в София – около 33°. Това сочи прогнозата на дежурния синоптик Ралена Илиева в сайта на НИМХ.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, ще се задържи почти без промяна.

В планините ще бъде слънчево.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра - около 20°.

По Черноморието ще бъде слънчево.

Ще духа умерен, по южното крайбрежие и временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 27 мин. и залязва в 20 ч. и 37 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 10 мин. Луната в София залязва в 6 ч. и 10 мин. и изгрява в 20 ч. и 58 мин. Фаза на Луната: пълнолуние

