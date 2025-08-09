Хороскоп: Овенът си спомня за съвет на Ванга, Везните имат любовни авантюри

Овен

Имате свободата да избирате дали да вложите повече старания, за да изпълните ангажиментите си или да плувате безгрижно по течението. Не бъдете максималисти! Спомнете си съвета на Ванга, че трябва да искаме малко, за да може да платим цената!

Телец

Реализацията на неща, за които доста сте се потрудили, ви прави по-уверени. Дава ви сили да продължите напред и да осъществите намеренията си. Здравето ви обаче се нуждае от повече грижи. Може да използвате билки или да друг вид алтернативно лечение.

Близнаци

В този ден нищо не планирайте! И да имате сценарий, той ще се обърка. Внезапно може да ви предложат нова работа или човек, който харесвате, да ви покани на среща. Семейните дами да се отнасят с търпение към партньора си! Ако е допуснал грешки, простете му!

Рак

Излишъкът от енергия може да предизвика неудовлетворение от постигнатите резултати или да ви подтикне към промяна. Не избягвайте прегръдките на любимия, нуждаете се от тях!

Лъв

Не угаждайте на всички! Научете се да казвате „не“, защото ще ви натоварят със задачи, които няма да можете да изпълните! Авантюристите да внимават! Изневерите в този ден са недопустими.

Дева

Срещите с приятели ще имат позитивно въздействие върху вас. Може и да потънете в мисли за любимия човек! Зарадвайте го с нещо, което обича! Погрижете се за здравето си!

Везни

Дайте път на нещата, които ви вдъхновяват да се развивате! Възможност за любовни авантюри вероятно няма да липсва, но е по-добре да насочите енергията си в друга посока. Можете да се заемете с учение, да преустроите живота си или да заздравите връзката с партньора си.

Скорпион

Сега е моментът да поработите върху проект, който ще ви помогне да спечелите добри пари. Насочете вниманието си към нещата, които са важни за вас! Не съдете хората, които ви обичат! Вслушайте се в съветите им! Това ще помогне за духовното ви израстване.

Стрелец

Днес е важно да сте по-старателни и добри. Ако колегите ви поискат помощ, не отказвайте! Не си позволявайте да ги одумвате, защото ще изглеждате жалки! В този ден трудно бихте могли да скриете своите недостатъци, но пък ще ви е по-лесно да се избавите от вредните навици.

Козирог

Ще съумеете да приложите минал опит в ново начинание. Добре е обаче да си наложите самоконтрол и да овладеете прибързаните реакции. Денят е благоприятен за нестандартни решения, за приложение на знания и умения. Добър е и за нови запознанства.

Водолей

Изключете от обкръжението си хора, които ви дърпат назад! Избягвайте срещите с познати, които ви натоварват емоционално! Не можете да помогнете на хора, които постоянно се оплакват, но пък може да използвате енергията си, за да направите щастливи тези, които обичате.

Риби

Поставете си ясна цел и работете за осъществяването й! Визуализирайте успеха! Докато си представяте това, което искате да се случи, изграждате енергийна програма, която ще задейства невидимите сили. Това ще ви помогне да си изпълните мечтите, пише Флагман.

