Почитаме велика светица. Народът вярва, че лятото свършва днес
Ако слънцето грее, но дава малко топлина - очаквайте студена зима
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Ако слънцето грее, но дава малко топлина - очаквайте студена зима
Младите старозагорци заставата зад хуманна кауза и организират благотворителен концерт в подкрепа за лечението на своя съгражданин Теодор Господинов....
Съучениците на пребития до смърт Теодор от Враца днес отидоха на училище, потънали в сълзи, разказва „Конкурент". На чина му бяха поставени цветя. „Бо...