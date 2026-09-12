Intel помага за обучението на учениците ни
За дигитализация на образованието
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За дигитализация на образованието
Boeing ще си сътрудничи с Intel с оглед на технологията 18A, усъвършенстван производствен процес Si CMOS и други технологии за създаване на платформи...
Ще построи нов производствен завод
Концепцията на изследователите включва събиране и анализиране на данни от вътрешните сензори за мощност, температура и честота на процесора
Представители на Intel потвърдиха, че компанията съкращава персонал, но отказаха да коментират мащаба му
Тя действа с точност до 96%
Цените на суровините, използвани за производството на батерии за електрически автомобили и слънчеви панели, може да се повишат
След като доминираше на пазара на полупроводници в продължение на десетилетия, Intel успя да изгуби лидерството си в производството и отстъпи позиции...
Преди да се присъедини към TSMC през 2009 г., Лий работи в компании като Synopsys, Cadence и Texas Instruments
Mинaлият мeceц ръководството oбяви, чe щe изгpaди фaбpиĸи в CAЩ и Eвpoп
Intel Corp обяви нови инвестиции във фирмите производители на чипове за мобилни телефони Spreadtrum Communications и RDA Microelectronics, които са бл...
Санта Клара. Intel, най-големият производител на компютърни чипове в света, заяви, че производството на следващото поколение чипове, Broadwell, ще се...