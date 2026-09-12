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Протестите не спират 102-и ден

Протестите не спират 102-и ден

София. За 102-и ден стотици протестиращи се събраха с искането за оставка на правителството на Пламен Орешарски. Шествието както винаги започна от Мин...

23 септември | 20:15
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