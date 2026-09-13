Мистериозно куче шета из Пирин! Води туристи до върховете, после изчезва
Минава Кончето, Котешки чал и Джангал, а после си тръгва
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Минава Кончето, Котешки чал и Джангал, а после си тръгва
Той живял през ІІІ в. и изтърпял големи мъчения
Светла Е. Теодорова пусна поредна книга - "Преданост". Тя анализира родословието на няколко фамилии, но нейната философия и послания надхвърлят тради...