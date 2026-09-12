ДПС отбеляза 37 години от майските събития в Джебел
Градът става център на протестите срещу насилствената смяна на имената и последвалото изселване
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Градът става център на протестите срещу насилствената смяна на имената и последвалото изселване
Дейността е спряна до отстраняване на несъответствията
Легендите разказват за огромно съкровище и призраци
Ето проектите, които превърнаха общината в модерен, европейски град
ДПС-Ново начало е гарант за сигурност, стабилност и демокрация, каза зам.-председателят на партията
Той изрази благодарност към на града, г-н Неджми Али,
Общинският съвет на ДПС в Джебел сне доверието от областния председател на партията в Кърджали Ресми Мурад
С 89% доверие е и кметът на Черноочене Айджан Ахмед
Държавният глава разговаря с представители на ръководството на фирмата
Движението с две големи обещания
Обеща да посети крепостта "Устра", едно от Чудесата на Кърджалийско
Първата стъпка е възстановяване на държавността, каза лидерът на ДПС
Позиционирани са на най-добрите места, за да ги видят всички
5 340 души са гласували в общината
Част от монетите са археологически обекти, които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред
ДПС си върна града, има мнозинство и в общинския съвет
Ние в Джебел и България не искаме омразата да бъде част от политиката, каза председателят на Движението Мустафа Карадайъ
Шофьорът е заловен тази сутрин в Джебел при потегляне на автобуса да събира ученици от две села
Открит сеновал се е запалил в джебелското село Душинково, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Екип на пожарната служба в Джебел потушил огъня, който унищо...
Второ огнище на заразен нодурален дерматит по едрите животни е ригистрирано в Кърджалийско. То е в село Търновци, община Джебел. Екип на Областна дир...