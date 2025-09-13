Крепостта, пазителка на Родопите. Цар Симеон я завзема

Величествената Родопа планина, освен с буйна природа, се гордее с множество исторически находки – светилища, гробници и крепости. Сред тях се откроява една от най-запазените средновековни крепости в България – Устра. Тя се намира в община Джебел, област Кърджали, близо до село Устрен.

Разположена е на най-високата част на едноименен стръмен връх, откъдето се разкриват невероятни панорамни гледки към Родопите.

Крепостта заема площ от 1286 кв. м. Била е обградена със стена с дължина над 100 м и защитена от стръмни скали на север и запад. Днес са запазени три триетажни стражеви кули – две правоъгълни и една полукръгла. Виждат се и останки от складове за храна, водохранилища и осем триетажни сгради в южната и югоизточната част.

Входът е в източната част – през малка арка в ъгловата кула, до която водят седем стъпала, издълбани в скалата. Помещението за стражата е сравнително добре запазено. В крепостта са открити общо осем помещения – най-голямото с размери 11 на 6 м, а най-малкото – едва 0,5 на 1,7 м. На няколко места личат останки от стълбища.

Историческите сведения сочат, че Устра е построена през X век за охрана на важен търговски път. Най-ранните данни за нея са от управлението на Константин VII Порфирогенет (913–959). По това време крепостта е под византийска власт.

През второто десетилетие на Х век цар Симеон я завзема, но скоро я отстъпва отново на Византия и получава титлата „василеопатор“ – настойник на младия император. След разваляне на споразумението започват военни действия, довели до знаменитата българска победа при Ахелой (917).

След смъртта на Симеон през 927 г. Устра отново преминава под византийски контрол. Има основания да се счита, че през XIII век крепостта е била превзета от Иван Асен II или от неговия син Михаил II Асен, но за кратко.

Краят на крепостта остава неясен. Вероятно е превзета от османците в средата на XIV век. Огромна дупка в стената подсказва за ожесточен щурм.

Устра е проучвана през 70-те години на ХХ век от археолога Стамен Михайлов и историка Иван Балкански. Открити са над 1000 метални предмета – железни върхове на стрели, бронзови и сребърни кръстчета, медни монети и 14 глинени съда.

В близост до крепостта се намира още една по-малка крепост със същото име – Устра, от която са запазени стени до 2 м височина. Смята се, че тя е построена през XII–X век пр. Хр. Недалеч от тях са открити две запазени тракийски гробници. Според историците тук е била столицата на тракийското племе одриси.

Хората вярват, че в подземията на крепостта има скрито огромно съкровище – злато и сребро, заровени при обсадата на османците. Местните жители разказват истории за призрачни фигури, които обикалят руините в нощта, пазейки древната крепост.

Ако планирате разходка до крепостта Устра, отделете време да разгледате и други забележителности на Източните Родопи. На североизток, в далечината, се откроява крепостта Моняк – една от най-големите средновековни крепости в региона, която, подобно на Устра, е издигната на труднодостъпен връх и предлага незабравими гледки към язовир „Студен кладенец“.

В района на Джебел и околните села ще откриете тракийски гробници и следи от древни светилища, свидетелства за хилядолетната история на Родопите. Едно от най-загадъчните места е скалният комплекс Татул, смятан за светилище на Орфей, което е само на около 40 км от Устра. Любителите на природата могат да се насладят на екопътеки, стръмни пътеки и панорамни площадки, от които Родопите се разкриват в цялата си прелест.

Ако имате повече време, посетете и Дяволския мост край Ардино – шедьовър на османската архитектура, потънал в зеленина и легенди. В околните села ще откриете автентични родопски къщи и гостоприемни хора, готови да ви предложат домашни специалитети като клин и пататник.

Този район е съчетание между история, мистерия и природа, което го прави идеален за любители на културно-историческия туризъм и приключенците, търсещи красотата на дивата Родопа планина.

