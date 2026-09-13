Крепостта, пазителка на Родопите. Цар Симеон я завзема
Легендите разказват за огромно съкровище и призраци
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Легендите разказват за огромно съкровище и призраци
Тя е определяна като пазителката на Родопите
Обеща да посети крепостта "Устра", едно от Чудесата на Кърджалийско
Вече пета година Сдружение "Културни проекти" и агенция БУЛФОТО провеждат експедицията "Преоткрий България". С високопроходим автомобил екипът обикаля...