Красимир Вълчев, водач на листата в Стара Загора: ГЕРБ-СДС най-категорично подкрепя образованието

Водачът на листата с кандидати за народни представители на ГЕРБ-СДС в Старозагорски район Красимир Вълчев, който е и бивш министър на образованието и науката, проведе на 31 март вечерта среща с учители в Стара Загора. Основна тема на разговора бяха инвестициите в образователната инфраструктура, необходимостта от по-широка подкрепа за педагозите и децата.

„Това, което смея да твърдя, е, че ГЕРБ-СДС в най-голяма степен, най-последователно и най-категорично е подкрепяла системата на образованието и ще продължаваме да го правим“, заяви Красимир Вълчев. Той подчерта изключителната важност на партньорството със синдикатите, директорските организации и общините за постигнатите резултати.

Според бившия министър програмите за пристрояване на училища и детски градини дават реални резултати за преодоляване на недостига на места и преминаване към едносменен режим на обучение. Вълчев даде пример с изграждането на новата детска градина в квартал „Железник“ и отбеляза, че в Стара Загора са останали само две училища на двусменен режим. В национален мащаб през 2017 г. 360 от общо 2400 училища са били на две смени, докато след завършването на настоящите инвестиционни програми броят им ще спадне под 180.

Кандидатът за народен представител обърна специално внимание на програмата за изграждане на физкултурни салони и спортни площадки, като посочи, че в община Казанлък се строят четири нови съоръжения, а в страната се предвижда изграждането на общо 140. Той акцентира и върху модернизацията на професионалното образование, посочвайки Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“-Стара Загора, където се създава център за върхови постижения.

Красимир Вълчев изведе като основен приоритет осигуряването на повече ресурсни учители, логопеди, медицински специалисти, психолози и образователни медиатори. Той отчете двойно увеличение на децата със специални образователни потребности през последните 10 години, което изисква допълнителен ресурс.

Защитата на авторитета на учителя и подобряването на дисциплината също са ключови задачи. Красимир Вълчев се обяви за въвеждане на по-лесни процедури за налагане на леки санкции, като забележки в дневника, без да се преминава през тежки административни процеси. „Не можем да подкрепим децата, ако не подкрепяме учителите“, категоричен беше той, като допълни, че правото на добро образование за всички ученици е функция на реда в класната стая.

