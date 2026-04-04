Жени ГЕРБ-Бургас обединиха общността в благотворителен волейболен турнир

Благотворителен волейболен турнир, организиран от Жени ГЕРБ-Бургас, събра десетки участници и гости в обновената зала „Младост“, превръщайки се в силен пример за обединение около кауза. Събитието съчета спорт, съпричастност и реална подкрепа за семейство в нужда, като постави и началото на дългосрочна инициатива – създаването на фонд в помощ на хора в затруднено положение.

В турнира участваха осем отбора от региона – ясен знак за високата обществена ангажираност. Срещите преминаха с енергия и спортсменски дух, а всяка точка на игрището носеше послание за подкрепа и солидарност.

Кметът на Бургас Димитър Николов благодари на организаторите и участниците и подчерта значението на инициативата: „Каузата е изключително дълбоко християнска… Благодаря на всички отбори, които се включиха.“

Водачът на листата на ГЕРБ-СДС Жечо Станков също изрази подкрепа, като акцентира върху силата на спорта да обединява хората, особено когато е свързан с благотворителност.

От Жени ГЕРБ-Бургас подчертаха, че инициативата се е зародила още през есента като символ на ново начало и съпричастност – освен конкретната подкрепа за семейство в нужда, тя постави основите на устойчив фонд за подпомагане на хора в затруднено положение.

Паралелно с мачовете се организира благотворителен търг с ценни предмети, сред които екипи на волейболната легенда Иван Станев и топки с автографи на състезателите на ВК „Нефтохимик“.

Във фоайето на залата се проведе и традиционният Великденски благотворителен базар, съчетан с творчески работилници за деца и родители – инициатива, която за четвърта поредна година обедини общността около доброто.

В рамките на турнира и съпътстващите инициативи бяха събрани близо 1500 евро в подкрепа на каузата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com