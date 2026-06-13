Жени ГЕРБ-Бургас обединиха общността в благотворителен волейболен турнир
Бяха събрани близо 1500 евро в подкрепа на каузата
Следете всички новини, анализи и коментари за Благотворителен Турнир. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Бяха събрани близо 1500 евро в подкрепа на каузата
Ел Голеадор води тежка битка за живота си в клиника в Германия
Млади футболисти играят с кауза на 5 октомври
Традиционният турнир „Скуош с усмивка" отбеляза първия си рожден ден с благотворително състезание, в което се включи като специален гост и най-добрата...
С оспорван финал завърши благотворителният футболен турнир AmbassadorsТ League с участието на служители на дипломатическите мисии в София. Шест отбора...
По време на благотворителния турнир по хокей на трева в спортната зала в квартал Челопечене организаторите събраха сумата от 3362,45 лева, която ще бъ...
На 27 февруари (събота) от 10 часа в спортната зала в кв. Челопечене (ул. Ангел Маджаров 58) ще се проведе първият благотворителен турнир по хокей на...
С ежегодния благотворителен футболен турнир на малки вратички приключва кампанията" С обич за децата в памет на Бащите герои". Мачовете ще се играят н...