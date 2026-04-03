Борисов обяви ще се коалира ли с Радев

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остра критика към опонента си Румен Радев. Това стана при представянето на новата управленска програма на ГЕРБ. Две седмици преди изборите Борисов сложи край на най-голямата интрига в партийните щабове - прави задкулисни уговорки с Радев за общо управление след вота.

Няма да се коалираме с Радев, отсече Борисов. Той обвини лидера на "Прогресивна България", че е създал шарлатаните и е накарал Илияна Йотова да назначи Андрей Гюров за служебен премиер.

Йотова сега мълчи, поне да каже кой го е направил, призова Борисов. И се възмути, че служебният кабинет е постъпил високомерно, подписвайки споразумението с Украйна, без да поиска подкрепа. Освен това 3 дни крили парите, които ще дадат на Украйна. "Аз щях да ги подкрепя, ГЕРБ щяха. А те създадоха възможност за проруските партии да говорят, че е нещо опасно и вкарващо ни във война. ГЕРБ като партия от години е в клуба на приятелите на Украйна, подчерта Борисов.

Той бе недоволен, че служебното правителство се е възприело за редовно, а е само на една партия, с добре прикрит Радев и хора зад него. "Радев е умен, не е страхлив, Асене, не се радва на 2 месеца власт, а вие като невидели я консумирате с пълни шепи като в митниците - консумирате, чегъртате. Радвам ви се. Колкото повече ометете, толкова по-добре, няма после с какво да се оправдаете и това ме радва", обърна се задочно Борисов към Асен Василев.

Борисов отбеляза, че "ДБ се усетиха какви полезни идиоти са - че с протестите докараха Радев". "Той даже не ги дочака да се порадват. И те са в шок сега", вметна лидерът на ГЕРБ.

Според него целта на сглобката била да се сменят шефовете служби и главния прокурор, но никой не се интересувал от канализация и фиск.

"Няма шанс да имаме коалиция с Пеевски. Заради това съборихме правителството. Как може да ни слагат името заедно? Логика няма", повтори лидерът на ГЕРБ. И попита задочно Румен Радев кой му е казал, че Борисов иска да прави коалиция с него.

Борисов прогнозира, че на този, който излезе първи на парламентарния вот, ще му е тежко, но ще трябва да лидира, така както той го е направил преди година и половина.

Борисов се възмути от изявление на Асен Василев, който казал, че Бойко Борисов и Румен Радев са страхливци. За Радев можело много да се каже, но не приляга подобен епитет за боен пилот. "А един като мен, който 5 г. е влизал във всеки пожар пръв, и всеки ще го потвърди, да кажеш, че го е страх, вече е прекалено и няма общо с реалността", коментира лидерът на ГЕРБ.

