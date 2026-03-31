Димитър Чолаков за пътя от Германия до Бургас, младите в политиката и смисъла да бъдеш полезен

Димитър Чолаков е кандидат за народен представител от листата на ГЕРБ-СДС. На 29 години е. Завършил е средното си образование в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, след това учи строително инженерство в HTW Saar, Германия. Има множество практики и обучения в строителни фирми в Германия. В момента също работи в сферата на строителството, но в Бургас.

Димитър Чолаков, защо един 29-годишен човек избира да влезе в политиката и защо именно с ГЕРБ?

Влязох в политиката, защото имам идеи и знания, които могат да направят Бургас по-добро място за живот. ГЕРБ е партията, която дава реален шанс на младите да действат и да се развиват.

За мен политиката не е самоцел, а отговорност – мястото, където добрите идеи могат да се превърнат в реални решения за хората. Избирам ГЕРБ, защото виждам структура, опит и последователност, както и готовност да се дава път на млади хора, които искат не просто да говорят, а да работят.

Ако трябва да посочиш едно нещо, което би променил в ГЕРБ – кое би било то?

ГЕРБ се развива и върви напред. Сега е моментът да ускорим дигитализацията и да направим контакта между хората и народните представители по-лесен и ясен.

Хората очакват по-бърз, пряк и разбираем диалог с политиците. Затова бих заложил на повече дигитални канали за обратна връзка, регулярни онлайн приемни и по-ясна отчетност – какво е обещано, какво е започнато и какво е изпълнено.

Учил си в Германия – защо избра да се върнеш в България?

Германия ме формира като човек и професионалист. Там израснах и развих бизнес, но винаги знаех, че Бургас е моят дом.

Тук са семейството ми, приятелите ми и възможностите за развитие. Човек може да натрупа знания и опит навсякъде по света, но истинският смисъл е да ги върне там, където може да бъде най-полезен. Аз искам това, което съм научил, да работи за Бургас и за хората тук.

Какво според теб работи по-добре там и какво реално може да бъде приложено у нас?

В Германия ме впечатли децентрализацията – общините имат реална власт и решенията се взимат бързо. Това е модел, който можем да приложим и тук.

Когато местната власт има повече правомощия и свобода да действа, резултатите идват по-бързо и по-близо до нуждите на хората. У нас това означава повече самостоятелност за общините, по-малко административни пречки и ясна отговорност кой взима решенията.

Какво би казал на млад човек, който се колебае дали да остане в България?

Бих му казал да не гледа на България само през трудностите, а и през възможностите. В Бургас новият студентски град ще осигури модерни условия, сравними с европейските.

Ако осигурим качествено образование, перспектива за добра работа и модерна среда за живот, много млади хора ще изберат да останат именно тук.

Като човек от строителния сектор – кои са най-големите проблеми пред бранша?

Нестабилното управление спира строителството и инвестициите. Ясни правила и работещо правителство са ключът към развитието на икономиката и инфраструктурата.

Когато липсва предвидимост, първо страдат инвеститорите, после фирмите, а накрая и хората. На сектора са нужни стабилност, ясни срокове, по-малко административна тежест и последователна държавна политика.

Как ще отговориш на критиките за презастрояване в Бургас и по Черноморието?

Бургас расте – и ние искаме младите хора да останат, а тези в чужбина да се върнат. За това са нужни развитие и модерна инфраструктура.

Разбирам притесненията на хората – те искат разумно развитие, а не хаос. Затова строителството трябва да е съобразено с градската среда – паркиране, зелени площи, социална инфраструктура и качество на живот.

Къде е границата между развитие и презастрояване?

Развитието не е презастрояване. В Бургас има ясни правила, които гарантират баланс.

Границата е там, където се губи обществената полза и качеството на средата започва да страда. Ако няма инфраструктура и удобства за хората, тогава вече говорим за проблем.

Какво още липсва на Бургас, за да задържи младите?

Трябва да инвестираме в младите – повече професионални центрове, повече възможности за образование и работа.

Освен това – по-добра връзка между бизнеса и образованието, повече стажове и подкрепа за млади семейства и предприемачи.

Какви политики би подкрепил за развитието на региона?

Инфраструктурата, свързаността и туризмът трябва да вървят ръка за ръка с грижата за хората.

Бих подкрепил политики за по-добри пътища, развитие на индустриалните зони, целогодишен туризъм и инвестиции в образование, здравеопазване и сигурност.

Политиката променя хората – как ще запазиш себе си?

Политиката изисква компромиси, но има принципи, които не се променят.

За мен е важно да не забравям откъде съм тръгнал и за кого работя. Ако останеш близо до хората и не правиш компромис със съвестта си, можеш да запазиш себе си.

Какво отличава твоето поколение?

Моето поколение мисли прагматично, търси решения и очаква резултати.

По-малко идеология и повече работещи механизми – това е разликата.

Как Gen Z вижда държавата?

Като възможност, когато работи, и като пречка, когато се бави.

Gen Z иска достъпна, дигитална, предвидима и честна държава.

Какво е успехът за теб извън бизнеса?

Успехът не е само в резултатите, а в това дали си полезен.

Да оставиш нещо смислено за семейството, града и обществото е по-важно от всяка лична победа.

