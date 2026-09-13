Бивш министър бие аларма за училищата у нас
Сергей Игнатов призова за дългосрочна стратегия и насърчаване на развитието, за да се спре обезлюдяването
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Сергей Игнатов призова за дългосрочна стратегия и насърчаване на развитието, за да се спре обезлюдяването
Ново изследване притесни всички
Доклад на Световната метеорологична организация
Обезлюдяването на Родопите взема застрашителни размери
600 села стоят празни, хората бягат от малките градове
Силно намалява производството на тютюн през последните години в Неврокопския край. Причината е ниската изкупна цена на „зеленото злато". Стопаните спи...
В умиращите махали остават само тези, които вече нямат избор "Ето тука ни беше физкултурният салон, в него правехме вечеринките. По 200 души сме се с...
Единствената сватба за годината прати невеста от селото в Холандия 100 мъже търсят булки, но момите бягат в Ардино, Кърджали и чужбина Както навсякъ...
България се превръща в призрачна страна. Над 1/10 от всички 5009 села в България са тотално обезлюдени. А в 1677 населението не достига 100 души. Това...
На село живеят под 2 млн., най-много бягат от Видин и Враца
Благоевград. Затворената граница с Македония е причина за обезлюдяването на десетки села в Малешевска планина. Местните хора се бунтуват, че браздата...