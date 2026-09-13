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Аутопсия на селото призрак

Аутопсия на селото призрак

В умиращите махали остават само тези, които вече нямат избор "Ето тука ни беше физкултурният салон, в него правехме вечеринките. По 200 души сме се с...

02 септември | 5:10
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