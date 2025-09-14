Бивш министър бие аларма за училищата у нас

„Закриването на училища у нас е много дълъг процес,

който продължава през последните 20 години. Камбаната бие за всички – свързано е с демографската криза, с обезлюдяването на определени райони, до известна степен – и с политиката, която се провежда,“ заяви в интервю за бТВ бившият министър на образованието и науката и известен египтолог проф. Сергей Игнатов.

По думите му е „напълно естествено, когато има сграда, в която няма кой да учи – училището да не функционира“, но това е симптом за много по-дълбок проблем. Той предупреди, че прогнозата е до 2040-2050 г. населението на България да спадне до около 5 милиона души.

Необходима е дългосрочна стратегия и стимули за развитие

„Следователно трябва да има стратегия за справяне с демографската криза. И тя трябва да бъде мъдра стратегия. Да се стимулира не просто раждаемостта, трябва да се стимулира развитието, цивилизоваността на живота във всичките му аспекти, за да могат хората да бъдат съгласни да имат повече от едно дете,“ коментира проф. Игнатов.

Той призова за дългосрочен поглед към образованието, който да предлага перспектива за младите: „Това дете, като порасне, какво ще прави в България? Ние се гордеем с нашите златни медалисти – прекрасни деца от елитни гимназии, в областта на математиката, на природните науки. Какво се случва след тяхното завършване? Те заминават обикновено в Съединените щати. Защо? Защото ние не знаем какво да правим с тях. Ние произвеждаме световни умове, а след това не знаем какво да направим.“

Претоварени ученици и нужда от нов подход

Игнатов критикува и настоящата учебна програма: „Българските ученици са претоварени. Те не могат да го понесат. Доброто образование означава да имат много време за мислене и за игрово образование.“

Въпреки това той подчерта, че „голяма част от децата са изключително амбициозни и мотивирани“, което според него е ресурс, който трябва да се насочи правилно.

Поглед към възпитанието и новите предмети

По отношение на агресията сред младежите, проф. Игнатов предложи: „Тяхната енергия трябва да се насочи в положително – задължително със спорт, който да бъде ежедневие, с културни занимания – четене на прекрасни книги, хубави филми, театър, с изкуства.“

Той коментира и идеята за въвеждане на предмета „Добродетели и религии“: „Аз имам определена доза скептицизъм – така, както беше представено. Сега виждам, че продължава да бъде в развитие тази идея.

Хубаво е децата да учат избираемо религия, но в културологичен аспект.

Няма страна в Европа, която да бъде абсолютно етнически чиста и само с една религия.“

И предупреди: „Ние вместо да изпишем веждите, може да извадим очите, защото може да създадем разделение вътре сред децата.“

