Риба в Перловската река? Министър каза как ще стане
Има леко повишение на нивата на реките и язовирите, но нищо тревожно в момента
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Има леко повишение на нивата на реките и язовирите, но нищо тревожно в момента
Трета лента в пътните платна от двете страни на Перловската река ще бъде отделена специално за градския транспорт. Това съобщи по БНТ главният архитек...