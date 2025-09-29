Нова драма с F-16. Проблемът

Атанас Запрянов огласи за нов проблем с F-16.

На двуместен самолет F-16D Block 70, заводски № 20-6001, е констатиран теч на гориво от един от вътрешните отсеци за разполагане на горивните резервоари. Съгласно регламентиращите документи е налице техническа неизправност, което налага предприемане на действия за установяване причините за същата и извършване на дейности по възстановяване изправността на самолета.

Това съобщава министърът на отбраната Атанас Запрянов в писмен отговор на въпрос от парламентарния контрол на депутата от "Възраждане" Цончо Ганев.

"С цел осигуряване на достъп до предполагаемия нехерметичен възел и установяване на причината за неизправността, инженерно-техническият състав от авиобаза Граф Игнатиево, съвместно с полевите представители на американската страна, са извършили значителен обем от дейности по самолета. След констатиране на вероятната причина за нехерметичност на горивната система на самолета е изготвен доклад за несъответствие (SDR): В резултат на това и след проведени консултации с американската страна е уточнено, че представител на Lockheed Martin Aero (компанията производител на самолета) ще пристигне до края месец септември във военно формирование 28000 (авиобаза Граф Игнатиево) за отстраняване на неизправността", пише Запрянов.

Министърът допълва, че при извършването на дейностите за дефектация на неизправността и последващо възстановяване, Военновъздушните сили провеждат регулярно консултации с американската страна, като същевременно са направени заявки за доставка на допълнителни консумативи и материали.

Доставени са само два самолета F-16 Block 70 и те не участват в носенето на бойно дежурство за охрана на въздушното пространство на България, посочва още Атанас Запрянов.

България получи първите два изтребителя F-16 Block 70 през април и юни. До края на 2025 г. в изпълнение на договора от 2019 г. страната ни следва да получи общо осем такива самолета, припомня БТА. Военновъздушните ни сили ще разполагат с една ескадрила F-16 Block 70 до края на 2027 г., когато се очаква да бъдат доставени още осем самолета по втория договор.

Министерството на отбраната не е в състояние да предостави конкретни дати или периоди, в които останалите шест самолета F-16 Block 70 ще кацнат в България, защото планирането на полетите от САЩ е сложен и продължителен процес, заяви Атанас Запрянов в началото на август.

