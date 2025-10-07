Атанас Запрянов с добра новина за F-16

Вече имаме осигурен нов резервоар за проблемния F-16. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов пред депутатите в Комисията по отбрана. Очаква се резервоарът да бъде транспортиран до България и да бъде подменен.

"Няколко месеца загубихме няколко пъти да разглобяваме цялата горивна система, включително да надуваме резервоарите за теч и нямаше индикация, че има проблем. Обаче напоследък се наложи. Извикахме фирмата "Локхийд Мартин", изпрати експерти, които извършиха същото цялостно. В края на краищата, оказа се, че е резервоарът.

Имаме вече резервоар по рекламацията, осигурен. Чакаме да бъде транспортиран до България и ще бъде подменен, с което летателната машина - самолет ще бъде в оперативна готовност. Той не е приет на въоръжение по тази причина", каза министърът.





