Как България ще пази небето си? Търсят помощ за бойните самолети
Министърът на отбраната Димитър Стоянов е изпратил официални писма до Полша и Унгария
Следете всички новини, анализи и коментари за Граф Игнатиево. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Министърът на отбраната Димитър Стоянов е изпратил официални писма до Полша и Унгария
Военновъздушните сили почетоха паметта им
Дава възможност за обучение на тренажори, на симулатори, на нова електроника, която за момента няма аналог
През 2019 страната ни подписа първия договор за 8 изтребителя F-16 Block 70
Най-много средства са заделени за работата по 16-те укрития с площадки за маневриране, пътеки за рулиране и обслужващи пътища
Близки и роднини на капитан Дункин от Разлог също споделиха щастливата вест в социалните мрежи
Двамата "не са се катапултирали, защото са смятали, че самолетът е управляем"
Министърът на отбраната Атанас Запрянов съобщава резултатите от проверката
Пресконференцията ще се проведе на 15 октомври
Говори военният министър
Двамата загинаха при подготовка на демонстрация с учебно-боен самолет
В най-скорошен порядък се подготвят необходимите документи
Майор Петко Димитров и ст. лейтенант Венцислав Дункин загубиха живота си на 13 септември
Българските пилоти летят малко – в пъти по-малко от западните си колеги
При катастрофата с учебно-тренировъчния L-39 ZA живота си загубиха двама опитни пилоти
По-рано лидерът на ДПС изказа съболезнования към семействата на загиналите пилоти
Председателят на ДПС реагира на трагедията в база "Граф Игнатиево"
Учебен самолет L-39 се разби в авиобаза "Граф Игнатиево"
Става дума за допълнителни влакове. Платените пари ще бъдат възстановени
Включват се в "Тракийска пепелянка-2020"