Министърът на отбраната с лоша новина: Остава ни една единствена опция
От 2021 година не е внесена нито една резервна част за поддръжката на МиГ-29
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От 2021 година не е внесена нито една резервна част за поддръжката на МиГ-29
Полша постави ултиматум на Киев
Министърът на отбраната Димитър Стоянов е изпратил официални писма до Полша и Унгария
Украйна има нужда да подкрепи военновъздушните си сили за пролетна офанзива
На 15 февруари изтича срокът, който МО определи за т.нар. заместващи изтребители
При инцидента загина майор Валентин Терзиев
Процедури бавят разкриването на истината
Още не е изпратена в Русия
Докладът за катастрофата от 9 юни трябва да бъде оповестен днес
Към момента са разпитани всички участници в ръководството на полета от кулите в Шабла и Балчик
Кутията е разхерметизирана, била е пълна с вода и е със скъсан лентов кабел
Операцията по издирването на падналия български самолет има резултат.
Това съобщиха от Върховния касационен съд.
Бюджетът позволява инвестиции в сектора и ефективно планиране на средствата, казва Константин Попов от ГЕРБ...
Министърът на отбраната Николай Ненчев беше разпитан в столичното следствие по сделката за ремонт на изтребителите МИГ-29. Ресорният министър е свидет...
Освен изтребителя МиГ-29 и щурмовака Су-25 българските военновъздушни сили ще покажат и най-модерния зенитно-ракетен комплекс у нас на парада на 6 ма...
640 военни в 10 блока ще набиват крак на жълтите павета, командвани от контраадмирал Митко Петев Почти двойно повече военни - 1000 души, ще набиват к...
Лютви Местан отново се опита да се оправдае за разкритието на в. "Стандарт". В сряда съобщихме, че той е искал и получил достъп до секретни документи....
Първите два двигателя за изтребителя МиГ-29 пристигнаха от Полша в авиобазата Граф Игнатиево. Това съобщиха от военното министерство. Монтажът на двиг...
Първите два двигателя за изтребителите МиГ-29, ремонтирани в Полша, пристигат утре, пише БНР. Договорът беше подписан в средата на октомври и предизви...