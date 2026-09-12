Нещо зловещо стана край Приморско! Гмуркачи бият тревога (ВИДЕО)
Сигнал за голям брой мъртви делфини
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Сигнал за голям брой мъртви делфини
Не е екологична катастрофа
Екологичен инцидент или човешка намеса, изясняват от "Зелени Балкани"
Зад усмивките им се крият изненадващи тайни
Очевидци са сигнализираха
Друга година не се е случвало толкова много да влизат в мрежите ни, казват рибари
Делфини, лебеди и риба се появиха в опразнените заради карантината канали на Венеция
Броят им е колкото за цялата изминала година
Необичанен протест събра днес след обяд пред Делфинариума във Варна варненци и почиващи в морската ни столица защитници на животините
Перкусионистът предпочита да паркира караваната на пясъка, от години не почива в хотели
През последните години нараства негативната реакция срещу тематичните паркове, които показват морски бозайници
Част от бозайниците, открити на остров Стюарт, вече били загинали, наложило се останалите да бъдат приспани
Зоват премиера да не ограничава зоните за мятане на мрежи Рибари скочиха срещу еколозите, подвеждали обществото Има поне дузина вероятни причини нов...
Премиерът Бойко Борисов свика ресорните министри и представители на екозащитни организации, за да се опитат да намерят решение на проблема с рекордния...
Руската армия спешно търси делфини Афала, се казва в документ, публикуван на официалния сайт на правителството. Военното министерство иска да купи 5 д...
Ден на Делфините ще бъде организиран на пристанище Варна. Събитието ще се проведе другия четвъртък в района на обновената зона в тила на 1-во и 2-ро...
Най-голямата и единствена на Балканите атракция с делфини е във Варна. Делфините танцуват рокендрол и валс, пеят, правят двойно салто и троен аксел, с...
Броят морските бозайници от самолет и с три кораба Военни кораби и бракониери са най-сериозната заплаха за делфините в българската част на Черно море...
Над 150 делфина излязоха на брега в японския град Хокота. Бозайниците са крайно отслабнали и не могат сами да се върнат в морето. Въпреки студеното вр...
Футболната звезда Христо Стоичков прекарва свободното си време със семейството си в аквариума в Маями, където си поигра с делфини. Снимката бе публи...