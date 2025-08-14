Малко известни факти за делфините ще ви изненадат

Изненадващи тайни се крият зад усмивките на едни от най-симпатичните и интелигентни обитатели на морето – делфините. Ето някои от тях, които наистина ще ви впечатлят.

Какво нe знаем за делфините?

Делфините спят само с едното си око

Те никога не „изключват“ мозъка напълно – едното полукълбо спи, а другото бди за опасности.

Могат да се извикват по име

Учените са открили, че делфините използват уникални „свиркания“ – като собствени имена, с които се разпознават в групата.

Имат относително по-големи мозъци от хората

Въпреки че не създават роботи и не оперират в хирургиите, делфините имат впечатляващ мозък с високо развита социална и комуникационна структура.

Разпознават се в огледалото

Делфините преминават т.нар. „тест за самосъзнание“ – разпознават себе си в огледало. Освен човека, шимпанзето и враната това го умеят много малко животни

Делфините се смеят

Да, когато играят или се радват, издават специфични звуци, които напомнят на смях. Няма как да не ти стане весело!

Симпатичните делфини могат да бъдат понякога агресивни

Изненадващо, но делфините не винаги са мили. В дивата природа са наблюдавани случаи на агресия към други морски животни – включително и помежду си.

Помагат си, когато някой е в беда

Ако някой делфин е ранен, другите го подкрепят, за да диша на повърхността. На делфинска солидарност много хора могат да завидят.

