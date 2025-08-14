Разкриха тайната на Кървавите водопади в Антрактида

Странен и зловещ феномен – водопад, чийто цвят е кървавочервен, се крие в ледените простори на Антрактида. Известен като Кървавите водопади на Антарктида, това природно чудо очарова учените и изследователите повече от век, а скорошни изследвания най-накрая разкриха тайната зад неговия завладяващ пурпурен оттенък, пише Antarctica Journal.

Ето някои от най-интересните факти до които са стигнали изследователите на природния феномен

Въпреки името им, във водопадите няма капчица кръв

Името „Кървави водопади“ идва от яркочервения цвят на течащата вода. Причината е, че тя съдържа високи концентрации на желязо, което, при контакт с въздуха, се окислява и придава червеникав ръждив оттенък

Произход на природния феномен е подледниково езеро

Кървавите водопади произлизат от езеро, скрито под ледника Тейлър (Taylor Glacier) в Долината МакМърдо. Това езеро е изолирано от хиляди години и е солено и богато на желязо.

Открити са през 1911 г.

Австралийският геолог Грифит Тейлър е първият, който документира явлението през 1911 г. По онова време учените все още не са разбирали какво причинява червения цвят.

Въпреки леда наоколо, Кървавите водопади не замръзват

Заради изключително високата концентрация на сол, водата в Кървавите водопади не замръзва дори при температури под -10°C, тъй като солта действа като естествен антифриз.

Безкислородна и екстремна среда

Водата, която извира от езерото, не съдържа кислород и е богата на желязо и сулфати. Това създава уникална, екстремна екосистема, изолирана от слънчева светлина и въздух в продължение на милиони години.

Учените са открили, че във водата на Кървавите водопади живеят микроорганизми, които оцеляват без кислород и светлина. Това прави мястото изключително важно за изследване на живот в екстремни условия – включително и за аналогии с възможен живот на Марс или Европа (спътникът на Юпитер).

Кървавите водопади могат да се видят и днес. Те продължават да текат, като бавно изпускат вода от подледниковото езеро през пукнатини в леда. Процесът е бавен, но постоянен.

