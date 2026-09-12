Разкриха тайната на Кървавите водопади в Антрактида
Зловещият феномен е едно от чудесата на природата
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Зловещият феномен е едно от чудесата на природата
Учените изправени пред нова мистерия
Фирма „Юлен", концесионер на ски зона Банско дари последен модел моторна шейна на българската експедиция в Антарктида. Ключовете за новата шейна бяха...