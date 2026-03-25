Почти е ясна причината за смъртта на делфините и буревестниците

Към момента няма индикации за сериозна екологична катастрофа по Северното Черноморие. Това обясни в ефира на БНР Димитър Попов от "Зелени Балкани", след като в края на миналата седмица морето изхвърли над 300 мъртви средиземноморски буревестника и 9 делфина по плажовете в районите на Шабла, Дуранкулак и Езерец.

Той обаче уточни, че все още не са готови резултатите от взетите от Басейнова дирекция проби.

"От това, което видяхме, най-сериозната индикация е, че са станали жертва на заплитане в рибарски мрежи. Имахме две работни хипотези. Едната беше за птичи грип. Вече получихме резултатите. Те са отрицателни. Втората беше за заплитане в мрежи. Този вид е мигриращ. По това време - март, април, започва да се изтегля от Черно море. Това е един от видовете птици, който прекарва на сушата изключително малко време. Адаптивен е към морска среда. 9-10 месеца прекарва в морето. Гмурка се", обясни Попов.

Това е втори случай, при който имаме изхвърлени на брега буревестници, припомни експертът.

"Преди 3-4 години бяха изхвърлени между 10 и 20 птици до Северния плаж на Бургас. Вероятно хранейки се са се заплели в мрежа. Много често струпванията на този вид са в големи числености – над 1000, 2000. Тогава в Бургаския залив имаше ято, което беше от между 10 и 20 хиляди птици".

Дали се e получило така този път ще може да се каже, след като бъдат извършени некропсии на мъртвите птици и бозайници, обясни той.

"Все още нямаме информация за резултатите от пробите, взети от Шабленското езеро и от морските води. За морски птици не е изключено да имаме отравяне, но аз не съм чувал често да има такива случаи", заключи експертът от "Зелени Балкани".

