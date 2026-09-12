Всичко за Астана

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Ексцесии при победа на Мъри

Ексцесии при победа на Мъри

Дъжд от бутилки и ядосан треньор взривиха Казахстан Ексцесии белязаха втората победа на "Астана" в първенството на Казахстан. Водените от Станимир Ст...

20 март | 16:50
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Мъри с бой над Йешич за ЧРД

Мъри с бой над Йешич за ЧРД

С бой над Миодраг Йешич и водения от него "Сараево" отпразнува 49-ия си рожден ден Станимир Стоилов. Казахстанският "Астана" победи шампионите на Босн...

13 февруари | 22:00
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