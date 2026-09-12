Исторически избори в Казахстан. Голямата изненада
Токаев успя да прокара пътя към Новия Казахстан, 70 процента печели управляващата партия
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Токаев успя да прокара пътя към Новия Казахстан, 70 процента печели управляващата партия
Ахалтекинската Акжан блести като „крилат пегас“
Лондончани се наложиха с 3:1
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С изненада прочетох изявленията на френския президент, каза държавният глава на Русия
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Само 4 отбора взеха добра преднина преди реваншите
Кайрат поискал българския спец
Очаква се повишение на стокооборота между Казахстан и България. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при...
Стойка Петрова остана със среброто от Световното първенство за жени в Астана, Казахстан. На финала в категория до 54 килограма 30-годишната българка з...
Станимир Стоилов и воденият от него "Астана" продължава безапелационната си хегемония в казахстанското първенство. Мъри и компания победиха "Тобол" с...
Казахстанските медии се надпреварват в това кой да похвали повече българските треньори Станимир Стоилов и Димитър Димитров - Херо. От началото на сез...
Дъжд от бутилки и ядосан треньор взривиха Казахстан Ексцесии белязаха втората победа на "Астана" в първенството на Казахстан. Водените от Станимир Ст...
С бой над Миодраг Йешич и водения от него "Сараево" отпразнува 49-ия си рожден ден Станимир Стоилов. Казахстанският "Астана" победи шампионите на Босн...
"Астана" не пуска Станимир Стоилов за селекционер на националния отбор, стана ясно вчера. Стайтът "Спортс" обяви, че той е бил предложен от феновете в...
"Левски" готви сериозен трансферен удар, с който да атакува титлата. На "Герена" са готови на всичко, за да отмъкнат звездата на "Астана" Фокси Кетево...
Станимир Стоилов получи поредното си голямо признание. Българският спец бе избран за треньор номер 1 на годината в казахстанското първенство. Стоилов...
Правещият фурор като треньор на "Астана" Станимир Стоилов се закани да удиви Европа за пореден път. "Още от квалификациите на турнира никой не ни взим...
Стоилов остава, отсече бос на казахстанците Освен точка срещу "Бенфика" Станимир Стоилов спечели и дузина обожателки. Мъри и неговите възпитаници от...