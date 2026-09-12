Държавата стяга колана за 2027 г., идва нов модел за заплатите
Разчетите тръгват с 10% намаление на разходите за възнаграждения и край на автоматичното им връзване със средната или минималната заплата
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Разчетите тръгват с 10% намаление на разходите за възнаграждения и край на автоматичното им връзване със средната или минималната заплата
Финансовият министър и митниците на изслушване в парламента
Промени в наредбата за касовите апарати
Финансовото министерство влиза в обяснения, БНБ ще защитава еврото
Идват от финансовото министерство
Държавата влиза във финансов борд
Ако парите са в банкови сметки, това ще се прави автоматично от банките
Интересът към емисията е сред най-ниските за последното десетилетие
Цената е драстично по-висока от тази на пласираните 5-годишни ДЦК преди 10 месеца
Новината съобщи изпълнителният директор на дружеството Александър Александров
Финансовото министерство с обяснение след питането на омбудсмана
Росица Велкова и нейният екип ще започнат работа по базов вариант на Бюджет 2023
Исканията за плащания се подават на база на постигнати резултати
Рисковано е да се прави бизнес с тях, каза финансовото министерство
Увеличават се данъчните приходи, изтребителите покачиха разходите
Европейската централна банка не може сама да гарантира дългосрочен растеж за еврозоната и затова е необходимо да се създаде общо финансово министерств...
Слагат ограничения на общинския дълг. В рамките на текущата бюджетна година общините могат да поемат нов дълг за реализиране на дългосрочни договори с...
Варна. Надяваме се на добър диалог с финансовото министерство за наредбата за горивата за земеделските стопанства след промяна в Закона за акцизите. У...
София. Финансовото министерство понижи прогнозата си за икономическия растеж в страната за тази година от 1,8% на 1,5%. Понижението е значително спрям...
София. Депутатът от ДПС Алиосман Имамов поиска финансовото министерство да направи ревизия на харчовете от бюджета на служебното правителство. „Минис...