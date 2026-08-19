Балъков влиза в нов отбор извън терена

Красимир Балъков влиза в нова роля извън футболния терен - легендата на националния отбор става официален посланик на Volkswagen България. Той ще бъде лице на комуникационни и корпоративни инициативи на компанията, съобщиха от производителя.

Новият автомобил на Балъков ще бъде Volkswagen Tayron - един от най-новите SUV модели на германската марка. Партньорството идва след засиленото присъствие на Volkswagen в българския футбол чрез сътрудничеството с БФС и Професионалната футболна лига.

Tayron вече взе голяма награда у нас

Изборът на автомобила също не е случаен. Tayron спечели категорията "Голям SUV" в конкурса "Кола на годината 2026" в България, а моделът се предлага с различни бензинови, дизелови и хибридни задвижвания и с опция със седем места.

Германската връзка на Балъков

Името на Красимир Балъков има особена тежест именно в Германия. Той преминава в Щутгарт през 1995 г. и остава в клуба повече от осем години, като става част от прочутото "Магическо трио" с Джоване Елбер и Фреди Бобич. През 2012 г. феновете го избират и в отбора на века на Щутгарт, а германският клуб отбеляза 60-годишнината му през март тази година с специален материал за кариерата му.

Тъкмо тази връзка е сред причините Volkswagen да се спре на една от най-разпознаваемите фигури от Златното поколение на българския футбол. Компанията посочва професионализма, постоянството и авторитета на Балъков както в България, така и в Германия като качества, които съвпадат с позиционирането на марката.

Обединява уважението на няколко поколения

"За нас е важно да работим с личности, които не просто са популярни, а са изградили своя авторитет с характер, последователност и личен пример. Красимир Балъков е сред имената, които обединяват уважението на няколко поколения българи. Той въплъщава качества, които са в основата и на философията на Volkswagen", коментира бранд мениджърът на Volkswagen леки автомобили Нестор Несторов.

Ключовете за новия Tayron бяха връчени на Балъков лично от управителя на Порше БГ Деню Бостанджиев. По думите му сред основните аргументи за избора е "силното съответствие между неговия обществен образ и дългосрочното позициониране на Volkswagen".

Доверие, постоянство и професионализъм

"В своята професионална кариера и обществено присъствие той последователно олицетворява ценности като доверие, постоянство, професионализъм, приемственост и уважение между поколенията. Това са качества, които Volkswagen отстоява повече от осем десетилетия и които продължават да стоят в основата на връзката между марката и нашите клиенти", заяви Бостанджиев.

Партньорството продължава линията на Volkswagen към по-силно присъствие във футбола у нас, където марката вече работи с Българския футболен съюз и Професионалната футболна лига.