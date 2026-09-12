Балъков влиза в нов отбор извън терена
Легендата на българския футбол става лице на Volkswagen у нас, а германската връзка в кариерата му получава ново продължение
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Легендата на българския футбол става лице на Volkswagen у нас, а германската връзка в кариерата му получава ново продължение
Легендата стиска палци за последния шанс на Меси и вярва, че след САЩ '94 е можел да се озове в „Барселона“
„Когато опитът срещне ритъма”, написа легендарният футболист
Бившият капитан говори за трудните моменти и силата да се изправяш
Кампанията обединява силите на спорта, обществото и медицината
Утре Спортинг Лисабон посреща лондонския Арсенал в среща от груповата фаза на Шампионската лига
Продаде имот във Велико Търново
Малкият се казва Диего Армандо и е син на дъщерята на Краси
Стив Траоре реализира двете попадения за гостите от София срещу Хебър
Гостуващият отбор постигна победа чрез дузпа
Героят от САЩ'94 си спечели гнева на феновете след като пое ЦСКА 1948
Легендарният играч е новият треньор на тима
Ситуацията става интересна
Красимир няма да води представителния ни тим
Тимът от Велико Търново спечели с 3:0 срещу Верея
Тимът на Краси Балъков срази 3:1 третия в Полша
Бербо представи книгата си във Велико Търново
Ден преди старта на ЕВРО 2016, бе официално открит Hyundai Fan Park, който е част от Ариана Футбол Парк. Атракцията е разположена на стадион „Юнак" в...
Красимир Балъков даде аванс за отбора на Христо Стоичков в мача за юбилея на Камата. Магическият халф разстреля Хорхе Кампос от 17 метра, като топката...
Красимир Балъков връчи шампионската купа и златните медали на победителите в 15-ия турнир по футбол на ДФК "Лъвчетата". Сборният отбор на 39 ОДЗ и 24...