Всичко за Красимир Балъков

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Първият гол падна!

Първият гол падна!

Красимир Балъков даде аванс за отбора на Христо Стоичков в мача за юбилея на Камата. Магическият халф разстреля Хорхе Кампос от 17 метра, като топката...

20 май | 19:55
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