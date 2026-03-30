Краси Балъков събра очите на младите. Най-лудият танц (ВИДЕО)

Един от големите герои от „Златното поколение” на българския футбол - Красимир Балъков, отпразнува своя 60-и рожден ден в неделя. Футболистът показа, че владее ритъма не само на терена, но и в танците, предаде Нова тв.

Във видео, споделено в официалния му профил във Facebook, Балъков демонстрира завидни танцови умения и то на хитово рап парче. С широка усмивка и много настроение той доказа, че годините са само цифра.

„Когато опитът срещне ритъма… 60 години живот - неудържима енергия!”, написа легендарният футболист към кадрите, които бързо събраха хиляди харесвания и поздравления от неговите почитатели.

Красимир Балъков остава един от най-обичаните български спортисти, като с този жест отново показа позитивния си дух.

