Всичко за Краси Балъков

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Бала изчетка "Славия"

Бала изчетка "Славия"

Треньорът на "Литекс" Краси Балъков заяви, че на тима му никак няма да е лесно в домакинството срещу "Славия" в неделя. "Отборът на Славия стои добре...

05 декември | 19:35
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