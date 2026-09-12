Трагедия в семейството на Краси Балъков
Отишъл си е неговият баща
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Отишъл си е неговият баща
„Когато опитът срещне ритъма”, написа легендарният футболист
Треньорът на "Литекс" Краси Балъков заяви, че на тима му никак няма да е лесно в домакинството срещу "Славия" в неделя. "Отборът на Славия стои добре...
Треньорът на "Литекс" чака терен от столична община Спортен комплекс за 10 милиона евро може да изникне в София по инициатива на Краси Балъков, научи...
И двата ни гола не бяха случайни, разкрива гениалният халф