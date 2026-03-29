Красимир Балъков на 60: Никога не губете вяра!

Легендата на българския футбол Красимир Балъков отбеляза своя 60-годишен юбилей с участие в подкаста на Българския футболен съюз. Бившият капитан и селекционер направи равносметка за изминалия път и очерта плановете си за бъдещето. Той говори откровено за трудностите, успехите и уроците, които е научил както на терена, така и извън него. Балъков подчерта, че и на тази възраст остава амбициран и готов за нови предизвикателства.

„Всеки път, когато празнуваме рожден ден, човек си прави подобна равносметка – поне за близкото минало. 60 години нито са много, нито са малко. Щастлив съм, че съм в добро състояние и се чувствам добре на тази възраст. Имам и планове за бъдещето си“, заяви той.

Бившият национал обърна внимание и на трудните моменти, които са го изградили като личност. „Както в спорта, така и в живота, винаги има моменти, когато нещата не се случват така, както ти се иска. Много е важно да си постоянен и да вярваш в това, към което се стремиш. Най-важна е амбицията за постигане на цел – независимо дали става дума за футбол, друг спорт или професия, правилата са едни и същи. Трябва да си дисциплиниран и да го желаеш силно“, подчерта Балъков.

Той си спомни и за психологическата нагласа по време на Световното първенство в САЩ, когато България стигна до исторически успех. „Важното е да не губиш вяра в себе си и да бъдеш уверен в това, което правиш. Никога не трябва да допускаш негативни мисли. Майтапехме се, че ще си събираме куфарите, но никой не вярваше, че няма да успеем“, каза още той.

Балъков призна, че след края на кариерата на терена предизвикателствата стават още по-сложни. „Като футболист играх до 38 години – това не е малко, но професията е кратка. След това се насочваш към треньорство или друг бизнес и тогава започва по-трудното. Вече не зависиш само от себе си, а и от хората, с които работиш“, отбеляза той.

„Когато има желание, има и път – това е немска поговорка, която обичам да използвам. Човек трябва винаги да намира своя път. Имало е моменти на колебание как да започна нещо ново, но като цяло съм доволен от тези 60 години“, допълни Балъков.

В разговора стана ясно още, че легендата планира развитие както във футбола, така и извън него, включително участие в проекти, свързани със гастрономията и телевизията.

