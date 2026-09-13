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Сблъсъкът между реда и хаоса

Сблъсъкът между реда и хаоса

Ричард Хаас, президент в Съвета по международни отношения и бивш висш служител на Държавния департамент на САЩ В света винаги произтича сблъсък между...

30 декември | 8:05
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