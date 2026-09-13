Красимир Балъков на 60: Никога не губете вяра!
Бившият капитан говори за трудните моменти и силата да се изправяш
Следете всички новини, анализи и коментари за Равносметка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Бившият капитан говори за трудните моменти и силата да се изправяш
Футболната звезда навършва 40 години
Мажоритарният собственик на Левски с обръщение към феновете
Имах любов, трудности и сбъдната мечта
Парламентът е имал 50 пленарни заседания, като 8 от тях са били извънредни
Бориславова с пост във Фейсбук
Направи мрачна равносметка за българите
Равносметката по отношение на коронавируса не е лоша, смята доц. Кунчев
Казвайте по-често - Благодаря
Днес хората едва ли ще хвърлят павета по парламента, но ще са все по-непреклонни срещу несправедливостта
"Годината си отива и остава в сърцата ни с това колко усмивки сме подарили, колко обич сме дали, колко време сме прекарали с близките си и колко вяра...
"В края на последния работен ден за 2015 година, Министерството на финансите отчете 2,854 млрд. лева ръст на приходите спрямо края на 2014 година". То...
София. „Измина една дълга година, изпълнена с много значими събития за страната, които ни направиха по-съпричастни, диалогични и целеустремени". Това...
София. "Отива си една трудна година, белязана от политическа нестабилност, извънредни избори, нестихващи вътрешни и международни кризи, тежки природни...
Ричард Хаас, президент в Съвета по международни отношения и бивш висш служител на Държавния департамент на САЩ В света винаги произтича сблъсък между...
София. „Отминава една динамична и не особено благоприятна за цялостното ни социално икономическо развитие година. Година, в която природните и обществ...
София. Причината за взрива на завода „Вертекс" ЕООД в Мъглиж трудно може да бъде посочена към този момент. Това заяви главният секретар на Министерств...
75 000 полицаи гарантираха спокойствието на състезатели и гости
Пак не станахме Швейцария