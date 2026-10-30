Радослав Ревански с най-емоционалната изповед

Кметът на община Белица Радослав Ревански написа обръщение в социалните мрежи, след като снощи бе пуснат от Апелативния съд в Бургас под домашен арест.

Ето какво написа кметът във Фейсбук:

Уважаеми и обичани от мен жители на община Белица, искам от сърце да Ви БЛАГОДАРЯ за безрезервната подкрепа, която ми оказахте в един от най-тежките и несправедливи моменти в моя живот. Познавате ме какъв човек съм и никога няма да ви предам и склоня глава и пред най-зловещия диктаторски режим. Ние, хората на община Белица сме горди хора с мъжки и честни сърца. Задължен съм Ви и БЛАГОДАРЯ!!!

Огромно БЛАГОДАРЯ и на нашия лидер, г-н Делян Пеевски, на цялата парламентарна група на ДПС, на всички свои приятели, колеги, съмишленици от ДПС за силната подкрепа и доверието!

Нашата обща и силна воля са устоявали на изпитанията на времето, защото сме ДПС!