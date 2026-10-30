Калин Стоянов отсече: Змията е най-опасна, когато умира

Скандалът с арестите на кметовете на Белица и Сунгурларе навлезе в нова фаза, след като Апелативният съд в Бургас ги пусна на свобода, а Калин Стоянов отправи тежки обвинения за репресии. Във фейсбук публикация той разкри за масови полицейски проверки и засилен натиск върху местните структури на ДПС, определяйки ги като опит за репресия преди изборния ден.

Ето какво написа депутатът в своя профил:

Вчера в Апелативен съд - Бургас бяха разгледани мерките за неотклонение на кметовете на общините Белица и Сунгурларе, които повече от седмица бяха задържани по едно зле скалъпено и политически мотивирано дело. Очаквано, съдът отмени неправомерното задържане и на двамата, след като се убеди, че делото е съшито с бели конци, с една-единствена цел - политическа саморазправа с част от опозицията от страна на диктаторското управление.

На мен лично ми стана жал за прокурорката от Апелативна прокуратура - Бургас, която видимо се притесни от всичко, което са натворили разследващите от МВР, и най-вече от лекциите по наказателноправни науки, които ѝ изнесоха адвокатите на задържаните.

Напълно естествено, в подкрепа на Димитър Гавазов и Радослав Ревански пред сградата на съда се събрахме множество хора. Интересно е обаче какво се е случило преди разглеждането на мерките за неотклонение.

Абсолютно всички автомобили, потеглили от гр. Сунгурларе, са били причаквани и спирани за проверки от служители на ОДМВР - Бургас на входа на града. Три-четири патрулни автомобила на МВР и общо около 20 полицейски служители са изчаквали и спирали пътуващите от Сунгурларе автомобили.

Някои от хората са били преследвани от патрулни автомобили и спирани със звуков и светлинен сигнал. След спирането им са били записвани данните на всички пътуващи и са били проверявани във всички налични системи на МВР за издирване, в КАТ и др. За самите проверки, разбира се, няма нищо лошо. Извършвани са и проверки на автомобилите, аптечките, пожарогасителите и т.н.

Всичко това е част от дейността на МВР. Проблемът в случая обаче е тенденциозността на проверките и продължаващата демонстрация на сила от страна на управляващите спрямо членове, симпатизанти и кметове на опозиционна партия.

С една дума - целенасочен тормоз над всички онези близки, приятели и роднини на Ради Ревански и Димитър Гавазов, които дойдоха да ги подкрепят пред Съдебната палата в гр. Бургас.

Днес също не липсват интересни събития!

Още от сутринта шпицкомандата на Демерджиев „работи“ по анонимни и, по наша информация, неверни сигнали, подавани от приближени до тях лица, за изборни нарушения и престъпления. Влизат и извършват проверки в домовете на хора от партийните структури на ДПС въз основа на тези анонимни сигнали. Целта е само една - сплашване и разколебаване на хората преди предстоящите избори в неделя.

Призовавам всички да запазят спокойствие и да не се поддават на страх.

Нека не забравяме, че змията е най-опасна, когато умира.