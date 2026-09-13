Кмет запя "Болен ми лежи..."
Гоце Делчев се разтресе от хитова македонска група
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Гоце Делчев се разтресе от хитова македонска група
Нужен е по-активен диалог с младите хора
Кой ще е новият лидер на партията? Рано е да се каже
Дават 600 000 лв. за пострадалата от наводненията централна улица „Климент Охридски“ в град Хаджидимово
Съпругата му е дала положителен тест
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Заради започналото през тази седмица третиране срещу комари кметът на община Гоце Делчев – Владимир Москов, настоя с нарочно писмо то да бъде прекрате...
Корнелия Нинова е силна кандидатура за лидер на БСП, която ще бъде полезна и за партията, и за България. Един подготвен човек, който има страхотни орг...
Владимир Москов е избран да представлява Националното сдружение на общините в смесения комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудниче...
Искаме да построим блок за бедни семейства, казва кметът на Гоце Делчев Одобрен е проект на община Гоце Делчев по „Красива България". Благодарение на...
Приоритет за нас е търсенето на източници на приходи, тъй като голяма част от общините се декапитализираха. Доста имоти, общинска собственост, вече са...
Кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов получи доверието на своите колеги в Националното сдружение на общините. С решение на Управителния съвет н...
Благоевград. Кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов награди приемни семейства за благородната мисия, която изпълняват. Градоначалникът се срещна...
Общината проучва щателно всеки инвеститор Благоевград. Бизнесмени от Гърция проявяват все по-голям интерес да развиват бизнес в Неврокопския край. Пр...
Гоце Делчев. Кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов получи поредно признание и награда за своята работа. Този път Съюзът на работодателите в си...
Сяда в агитката срещу „Левски"