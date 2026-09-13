Древна работилница за кехлибар открита в Татарстан
Легендарни златни бижута и артефакти намерени в столицата на Златната орда
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Легендарни златни бижута и артефакти намерени в столицата на Златната орда
Ирек Миниханов забранил на френската красавица да се качи на "Боинга" за Казан
Руски археолози от Института по археология към Академията на науките и техни колеги от Татарстан откриха голямо съкровище от сребърни изделия от начал...