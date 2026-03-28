Станислав Анастасов: Поведението на Гюровци е пълно безхаберие

"Има ли пилот в падащия самолет на соросоидното служебно правителство" - този въпрос отправи зам.- председателят на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало Станислав Анастасов чрез пост в личния си фейсбук профил.

Ето какво още заяви той (БЛИЦ публикува думите му без редакторска намеса):

"Прах в очите на хората. Соросоидното правителство щяло да подкрепи със 100 млн. евро най-засегнатите от кризата сектори.

Интересно. Само програмата за компенсиране на електроенергията за бизнеса в момента е в размер над 100 млн. евро годишно. Тоест намалявате помощта, която вече действа.

Енергоинтензивните производства в България се подпомагат вече трета година, както е по регламент, но българските соросоиди щели да са първите в Европа. Моля?! И схемата няма да действа ретроактивно от 1 юли 2025 г., а си действа от тогава. Среднопретеглената цена е за пазар ден напред. Дали се прави за един или шест месеца – резултатът е същият. И за бизнеса, и за хората и за бюджета. Тоест нищо.

А да питаме от ДПС какво се случва с повишените приходи от акцизи и ДДС, които хората плащат от джоба си заради по-скъпите горива и отиват като допълнителен приход за бюджета? Става дума за стотици милиони евро. Те къде отиват? За проекти за батерии и ядливи чашки за кафе ли?

И толкова ли беше трудно да се изпълни приетото от Народното събрание Решение за предприемане на мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ на ДПС, с което ефективно вече щеше да има допълнителна помощ за хората и българския бизнес.

Съжалявам, но поведението ви, Гюровци, е пълно безхаберие към българската държава и хората!".

