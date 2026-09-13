Голямата рокада в БТВ. Нови водещи
Заместниците на Цънцарова и Йочев поеха щафетата
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Заместниците на Цънцарова и Йочев поеха щафетата
Той ще води емисиите на медията на ротационен принцип
В негово отсъствие сутрешният блок ще бъде воден от Росен Цветков
София. Росен Цветков, който води сутрешния блок на БНТ, ще смени медиата и скоро ще работи в бТВ, съобщиха за Стандарт Нюз добре информирани източници...
Част от провокаторите на "Атака" събираха пари за море
София. Росен Цветков от БНТ спечели награда за изгряваща звезда на конкурса за тв програми, организиран от Асоциацията на европейските обществени теле...