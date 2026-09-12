Най-зелената община влезе в Младежка академия "Чудесата на България"
Близо 100 младежи станаха посланици на Чудесата
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Близо 100 младежи станаха посланици на Чудесата
Младежката академия с изложба и клип за най-новите си членове
Извършени са всички съгласувания с горското стопанство, определени са местата за залесяване
Той е и водач на листата за общински съветници
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на Горна Малина Николай Стоилов дари нова пързалка за детска площадка в града. "За нас е важно да има къде да играят дец...
Комуникационно-информационен център на НАТО ще бъде изграден в Горна Малина край София. Това заяви пред журналисти военният министър Николай Ненчев в...
София. Всички заедно трябва да работим, за да се стабилизира държавата. Това заяви водачът на листата на София област Ивайло Московски пред жителите н...
"Левски" ще продължи да има мъжки тим във волейбола, научи "Стандарт". "Сините" обаче ще са с нов дом - Горна Малина. Кметът на града инж. Емил Найд...
Малката шопска община даде урок как се прави референдум
София. За първи път в историята мъжкият ни национален отбор ще играе мач в Горна Малина. Състезателите на Камило Плачи ще приемат там Франция и с прия...