Нови изисквания за десетки хиляди работници у нас. Влизат в сила до месеци
Директивите са на Брюксел, променят законите у нас
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Директивите са на Брюксел, променят законите у нас
За какво поскъпване ще става въпрос
Изследването прeдвижда увеличение от 9% в обема на пазара на куриерски и експресни колетни пратки в сравнение с 2023 г.
Скандални предложение от вече хитови платформи
След Еконт това направи и Спийди
Не стигат куриери, хората недоволстват
Придобиването ще се осъществи по силата на упражняване на т. нар. "кол опция"
Изложи се на полицейски арест с дрога за стотици милиони долари, съобщи CNN
Увеличение е отчетено само при "Пощенски и куриерски услуги"
Прокуратурата разпореди проверка
Туби и дамаджани от село няма да могат да се изпращат по куриерска фирма
Туби и дамаджани от село няма да могат да се изпращат по куриерска фирма
Най-голямата българска куриерска компания Спиди АД за поредна година отбелязва висок темп на органичен растеж от 16,7% спрямо 2013 г., като реализиран...
Най-голямата куриерска компания на българския пазар публикува финансовия си отчет за полугодието. Дружеството запазва добрите си темпове на растеж кат...
Ню Йорк. Хиляди хора по цял свят останаха без коледни подаръци заради забавяния в големите американски куриерски служби "ФедЕкс" и "Ю Пи Ес", предаде...