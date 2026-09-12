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Спиди АД с ръст от 16,7% за 2014 г.

Спиди АД с ръст от 16,7% за 2014 г.

Най-голямата българска куриерска компания Спиди АД за поредна година отбелязва висок темп на органичен растеж от 16,7% спрямо 2013 г., като реализиран...

02 февруари | 13:36
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